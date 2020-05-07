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LinkedIn研AI工具 分析求職者面試對答

行政人員版 2020/05/07

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自新冠肺炎爆發後，大家的生活及工作方式正不斷改變，科技成為日常生活與工作不可或缺的一部分。不少企業更開始善用綫上技術，與員工開會溝通及舉辦展覽會等，就連求職面試都開始改為網上舉行。

近日職場社交平台

...

欄名 : Good Job Insight

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