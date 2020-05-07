派罩派錢便捷保私隱 創智能施政新風

港府宣布向全民派發可重用的銅芯口罩，昨天開始接受網上登記，一改過往官僚作風，展現出政府服務智能化的施政新風。市民期待當局在派發1萬元時也能簡化行政程序，讓救命錢能盡快到手，惟落實時須顧及便利和私隱，以免引起不必要爭拗。

網上申口罩便捷 擺脫繁文縟節

創科局首天截至昨晚7時接獲逾60萬宗申領口罩的登記，涵蓋逾160萬人，即全港有21%人申請。盡管有很多人同時上網登記，需排隊等候，但運作大致暢順，平均2分鐘完成登記。市民收到完成登記短訊後，口罩將郵遞到登記地址，整個流程約2周。

為全港750萬人派發口罩是一項龐大工程，第一道網上登記的考驗明顯過關，第二道考驗是郵遞派發，若能在兩周派到市民手上而沒甩漏，創科局便能交出亮麗成績。這同時也展現政府在疫下高效施政作風，透過簡化行政程序，擺脫過往的繁文縟節，而且在登記時又兼顧下次派發防疫用品的需要，若登記人同意，稍後便會按地址寄上口罩濾芯，毋須再登記。

市民自然期待政府在派錢程序上，也像今次派口罩般簡便快捷，不會再重蹈之前兩次派錢要填表遞表麻煩、呆等19至21個月才收到錢的覆轍。加上疫情是場持久戰，本港經濟陷入深度衰退，相信紓困措施陸續有來，而派錢可能繼續是個選項，若港府能建立一套可保留紀錄的系統，下次便可大派用場。

事實上，今次在網上登記申領口罩所需的個人資料，如姓名、身份證號碼、出生日期、地址和手機號碼，是智慧城市下核實個人身份的基本資料，只要再加上銀行戶口帳號，便資料齊全，足以啟動派錢程序。

派錢智能化服務 打通認證關節

只要打通關節，不但可加快派錢流程，還有助落實今年稍後推行的數碼個人身份（eID），讓市民透過eID應用程式使用26項政府服務，如報稅、申領駕駛執照、續領車牌、申請公屋和居屋等。商界一旦在疫下舉辦購物節時，也可藉此作為認證模式，從而給予市民折扣優惠，鼓勵消費。

惟在當前社會撕裂下，政府要建立一套可保留紀錄的系統，也可能引起部分市民疑慮。以今次申領口罩登記為例，有網民質疑政府收集太多個人資料，背後是否有其他目的。創科局隨即解畫，指這些資料是用來核實身份，才能確保每個香港居民獲得口罩，以釋除疑慮。

為了盡快落實全民派罩，政府提供選項，登記人可安坐家中收口罩，着重私隱人士可選擇不登記，就是讓市民有得選擇，就如光顧便利店，在非現金的電子支付方面，可各憑喜好，選用八達通、支付寶、微信支付或信用卡等等。因此政府在派錢時，既要提供方便渠道給市民，亦要照顧不懂使用網上銀行服務的長者，以及對私隱敏感的人士，在便利和私隱形中取得平衡。假如大部分人選擇便利，有助推動智慧城市發展。

責任編輯：陳楚源