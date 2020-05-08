東瀛遊開網購 售大熱惡魔雞煲醬

一場疫情令旅遊業進入寒冬期，於是業界惟有諗計，本業以外稍稍轉型或開拓開源路徑。旅行社東瀛遊最近新開「EGL Market」網購平台，目前暫有超級市場、生活百貨及嬰兒專區3大範疇。

除東瀛遊最耍家的日本產

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