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上天的騙局

副刊版 2020/05/08

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「我會死嗎？」

若是老朋友酒過三巡後，問此問題，醫生會嘲弄回答：「你成世人都咁鹹濕，死硬！」

若是成年病人初診癌症，問此問題，醫生會正經回答：「生死當然是遲早事宜，但你的病絕對有得醫，努力點向好看，不要擔心。」

若是十八歲大學生經歷多次抗癌治療失敗後，問此問題，醫生只能強忍淚水，想了良久仍未能回答。本應坦白相告實況，但實況過分殘忍很難開口。但若優化地給他假象，錯誤希望對他及其家人又不公平；而不作回答亦不可能是選項之一。

未開始便要結束的人生，是場騙局。小孩子開心活潑地成長，賺得家人朋友深愛，上天再給他聰敏並帶着優異成績走進大學，當前途一片光明、成功即將掌握之際，癌症噩耗奪去一切，學業前途即時停頓，到今天生命也可能要停頓。

醫生提起勇氣去解釋這場上天的騙局，望着他蒼白臉容，頭頂沒有頭髮但眼裏卻仍懷希望，醫生說：「過去數月，我們已很努力地嘗試多種治療方法，初時有點成功，但可惜癌症很快再次復發，今天腫瘤已侵佔腦部、肝臟和骨骼，部分腫瘤確有致命可能。」

小朋友聽明白醫生的婉轉說明，眼神變得灰暗，簌簌淚水徐徐流下。

生有時、死有時，惟不合時的死亡，便是上天捉弄世人的騙局。

這番對話後三星期，他悄悄地走了。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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