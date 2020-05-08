溝通是雙向的，不能自我中心、自話自說、自我陶醉，所以信息要有效傳達，講者必須做到audience-oriented（以受眾為導向），即要考慮如何切入，才能令對方聽得入耳。那就必須先了解受眾是怎樣的一個人／一群人，例如對方／他們有甚麼價值觀、生活方式／品味如何？在甚麼流行文化底下成長？沒有這種認知，根本不能對口。

有汽車品牌推出新型號，流綫型車身加上左右兩旁車門像林寶堅尼般兩翼向上打開，售約八十多萬港元。如此高調的車，會吸引哪些人？潛在顧客一定不會是樸實低調的family man。然而，請看看他們的文案宣傳：「它擁有相當大的內部空間，使其成為最受兒童歡迎的電動車之一。」為人父母者，根本不會以這類設計為首選；而喜歡這款車的人，或多或少品味都比較時尚。試想想，有品味者會否向友儕介紹新車時，用上此車乃「最受兒童歡迎的電動車之一」這種「咁唔威」的說法呢？傳達信息時，沒考慮到對家是甚麼人，就會出現這種格格不入的情況。對不到口，就不可能造就有效溝通。

早前，有局長為應屆DSE考生打氣，用了已故歌星鄧麗君的歌曲《漫步人生路》，引用歌詞「路縱崎嶇亦不怕受磨練……確信良辰美景在腳邊」。這是上世紀八十年代初的歌，鄧麗君在一九九五年逝世，而應屆考生應在二○○二或○三年出生。我沒質疑這位局長盼為考生打氣的意圖，但很明顯不是audience-oriented的話語。用上時光倒流將近四十年的歌曲，卻期望可引起現時青少年的共鳴和感到鼓舞？那是一種很單向的思維和溝通，亦反映了局長和年輕一代斷層了好幾代。沒有對口，哪來對話？我們社會為何到今時今日，仍對不出一番好話來？當各大人物都活在自己的年代和自己的世界，兼能享受着美好的收成期，那麼，如何跟不同層面的人對口和對話，就自然不是他們思量、上心和關心之事了。