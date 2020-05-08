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HK Express推「靈活飛」票價 限時優惠只需另加$50

副刊版 2020/05/08

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雖然目前疫情放緩，但要外遊相信仍要等一段時間：HK Express為增加出行的靈活性和信心，特別推出最新票價種類「靈活飛」，讓旅客能輕鬆自在地體驗到「行程任改」之便。

「靈活飛」由即日起可於HK

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