HK Express推「靈活飛」票價 限時優惠只需另加$50 副刊版 2020/05/08 分享： 雖然目前疫情放緩，但要外遊相信仍要等一段時間：HK Express為增加出行的靈活性和信心，特別推出最新票價種類「靈活飛」，讓旅客能輕鬆自在地體驗到「行程任改」之便。 「靈活飛」由即日起可於HK ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Club Med 推出 #ClubMedatHome 居家時光添新意 今日 Club Med 推出 #ClubMedatHome 居家時光添新意 挪亞方舟度假酒店 $1,350套票下榻最新主題房 今日 挪亞方舟度假酒店 $1,350套票下榻最新主題房 DSE考生免費入住Y旅舍 2020/05/06 DSE考生免費入住Y旅舍 Oisix日本購物網推出母親節送禮美食 2020/05/05 Oisix日本購物網推出母親節送禮美食 如心酒店集團餐飲6折 母親節外賣保溫瓶甜品 2020/05/05 如心酒店集團餐飲6折 母親節外賣保溫瓶甜品 疫情 服務 酒店 住宿 馬灣 HK Express 挪亞方舟 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入