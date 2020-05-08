挪亞方舟度假酒店 $1,350套票下榻最新主題房 副刊版 2020/05/08 分享： 近日每逢周末，許多一家大細均陸續出動，發掘本地遊樂新體驗。位於馬灣的挪亞方舟度假酒店，最近推出3間創意主題客房，包括叢林動物派對、宇宙漫遊記及消防小英雄，讓大家猶如置身於動物森林、神秘宇宙，或變身小小 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Club Med 推出 #ClubMedatHome 居家時光添新意 今日 Club Med 推出 #ClubMedatHome 居家時光添新意 HK Express推「靈活飛」票價 限時優惠只需另加$50 今日 HK Express推「靈活飛」票價 限時優惠只需另加$50 DSE考生免費入住Y旅舍 2020/05/06 DSE考生免費入住Y旅舍 Oisix日本購物網推出母親節送禮美食 2020/05/05 Oisix日本購物網推出母親節送禮美食 如心酒店集團餐飲6折 母親節外賣保溫瓶甜品 2020/05/05 如心酒店集團餐飲6折 母親節外賣保溫瓶甜品 疫情 服務 酒店 住宿 馬灣 HK Express 挪亞方舟 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入