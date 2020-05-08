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挪亞方舟度假酒店 $1,350套票下榻最新主題房

副刊版 2020/05/08

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近日每逢周末，許多一家大細均陸續出動，發掘本地遊樂新體驗。位於馬灣的挪亞方舟度假酒店，最近推出3間創意主題客房，包括叢林動物派對、宇宙漫遊記及消防小英雄，讓大家猶如置身於動物森林、神秘宇宙，或變身小小

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欄名 : News

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