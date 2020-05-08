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Club Med 推出 #ClubMedatHome 居家時光添新意

副刊版 2020/05/08

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著名一價全包的度假村品牌Club Med，現推出#ClubMedatHome，於網頁及社交媒體發布不同類別的活動，旨在鼓勵大家留在家中保持社交距離，並將心思投入喜愛的事物上。

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