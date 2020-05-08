Club Med 推出 #ClubMedatHome 居家時光添新意 副刊版 2020/05/08 分享： 著名一價全包的度假村品牌Club Med，現推出#ClubMedatHome，於網頁及社交媒體發布不同類別的活動，旨在鼓勵大家留在家中保持社交距離，並將心思投入喜愛的事物上。 # ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 挪亞方舟度假酒店 $1,350套票下榻最新主題房 今日 挪亞方舟度假酒店 $1,350套票下榻最新主題房 HK Express推「靈活飛」票價 限時優惠只需另加$50 今日 HK Express推「靈活飛」票價 限時優惠只需另加$50 DSE考生免費入住Y旅舍 2020/05/06 DSE考生免費入住Y旅舍 Oisix日本購物網推出母親節送禮美食 2020/05/05 Oisix日本購物網推出母親節送禮美食 如心酒店集團餐飲6折 母親節外賣保溫瓶甜品 2020/05/05 如心酒店集團餐飲6折 母親節外賣保溫瓶甜品 品牌 美食 食譜 健身 瑜伽 健康飲品 Pizza Club Med 奶昔 旅遊資訊 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入