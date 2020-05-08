疫情換喘息機會 救得了林鄭？

面對世紀疫情，港人表現亮麗，港府亦表現得體，大勝歐美國家，不過這亦難挽積弱的林鄭政府，不失分已是萬幸，難奢望搶分。

香港首務本應是疫後重建，讓民眾生活重回正常，可惜疫情還未遠去，香港政治鬥爭已見升溫，泛民文宣早「歸位」，圖強攻立法會選舉「奪權」，街頭反政府運動蠢蠢欲動，中央加緊部署以法制暴、以法止亂，加上中美惡鬥加劇的大背景，中美戰火延伸至港，港府能否做好本份、守緊法治底綫，已是一大挑戰。

限聚令礙「街戰」泛民只能「硬食」

反對派原想借剛過去的五一黃金周長假，發動新一浪反政府運動，並啟動各項紀念反逃犯條例一周年的活動，為9月立會選舉造勢，但街頭反對活動受到頗大程度遏制。如政府借疫情行使「限聚令」，否決遊行申請，在示威者聚集之初即加以驅散，不肯散去的就乾脆發每人2,000元的定額告票，既「省力」又有阻嚇力，勝過拘捕回警署卻未必能成功檢控。

反對派雖深知「限聚令」能有效抑制反政府活動，卻未敢高調反對，只因過去他們高舉「醫護生命為重」以迫令政府封關，現在如反對「限聚令」，就等於只顧政治訴求而忽視港人及醫護生命，自打嘴巴，而且他們亦負擔不起疫情若因而復熾的政治責任，故政府即使緩慢地對限聚令鬆縛，反對派亦只能「硬食」。

民眾趨冷靜 反對派攻勢洩氣

新冠疫情固然令香港經濟受創極深，日常活動冰封，但若從政治角度看，港府在與反對派爭鬥的戰役上，卻獲取了難得的喘息機會，重整步伐。

其一，疫情令反對派攻勢洩氣。去年反修例風波能愈搞愈大，關鍵是能不斷製造議題，催谷群眾運動。群眾運動成敗關鍵在於氣勢，行動必須「一鼓作氣」、不斷升級，否則就會「再而衰、三而竭」。去年反對派先是不斷誇大修例威脅市民人權自由，挑動群眾「對政府、對中央」的恐懼和不滿，繼而將政府遏止示威的行動，描繪為政府專制、警察濫暴、中央打壓，成功催谷群眾的憤怒、仇恨情緒，令昔日和平理性的中間群眾，在負面情緒不斷被萌芽滋養下，陷入頭腦發熱、掩蓋理智的心理狀態，民眾的狂熱亦抑制了仍存理性的民眾聲音，「合理化」勇武派各種破壞政府設施、襲擊中資店舖、襲警等暴力違法行為。香港再不是過去「平和安樂」的香港。

疫情出現，卻令香港半停頓了近4個月，最初激進反對派曾組織醫護大罷工，迫港府與內地封關，但醫護的專業理智在疫情臨城下，以救人為先，否定了激進派的反政府劇本，罷工無疾而終，反政府行動亦不得不中斷。

反對派要催谷群眾的狂熱情緒，最大的敵人就是冷靜理性。催谷行動一旦被迫停下來，讓群眾有時間冷靜，箇中激進分子仍會痛恨政府、仇視警察，但原本溫和的民眾，仇恨情緒卻見冷卻，反而更多的無力感則上升，或想回到去年初無憂無慮，可以一年多次到日本、台灣旅行的日子﹔又或想離開，移民外地「避秦」，對勇武派的破壞行動的支持就下降。

搵食價值再現 「攬炒」無以為繼

勇武派破壞街頭設施、投擲燃燒彈，需要群眾掩護，才方便逃離，若保護他們打砸燒後撤離的「街坊」減少，就增加他們被捕的可能，就算繼續破壞行動，亦會拉一個少一個。群眾情緒冷卻，令暴力破壞活動受到遏抑。

其二，攬炒口號降溫，港人再次重視搵食價值。去年反政府運動高舉不惜「攬炒」，泛民主流派認為攬炒口號是脅逼中央的「重大殺傷力武器」，不少年輕人則更以攬炒可「衝擊上一輩的既得利益」為傲。昔日港人如經濟動物、只重搵食的心態彷彿消失，為「理想」而不怕犧牲的所謂「後物質主義」，更助長勇武派的破壞行為愈趨激烈。

但疫情下香港成功被「攬炒」，減薪、失業、倒閉近在咫尺，不少市民生活受創、荷包受傷，難再義無反顧地支持破壞。不無諷刺的是，一些去年大叫攬炒的反對派政客，在迫政府封關時，卻高舉「不要攬炒」標語，徒添「攬炒」口號的偽善，令攬炒凸顯了「只可別人受損、自己不容受傷」的雙重標準。

疫情重創香港經濟，港人顧慮搵食之心又再重新抬頭，要生活、要旅行、想買樓、想退休，都要有錢，金錢不能取代理想，但無錢卻萬萬不能。搵食顧慮愈增，攬炒叫座力愈降，仍反對政府的民眾，亦顯得「較清醒」地計算自己要付出多少代價，在支持勇武派破壞香港行為時多了幾分猶豫，轉而更多地擁抱「撑黃店」之類的溫和反抗政府行為，以減低自己離棄勇武的負咎感。

西方抗疫露底 民主道德高地降

其三，港府抗疫行動比美英成功，降低了「民主是萬靈丹」的效應。香港抗疫表現出色，港人主要覺得是自己功勞，很少會歸功政府，但林鄭政府縱然沒有功勞亦有苦勞，香港管治招牌亦得以擦亮。猶記得美國彭博通訊社在2月初已急不及待發文，指香港因戴口罩爭議、社區出現搶購物資的恐慌等，表現遠不如新加坡，並判定香港出現「失敗國家」（Failed State）徵兆，將林鄭政府等同要被民眾離棄的專制政權。

可惜，三個多月過去，新加坡抗疫亮麗的戰績中途墮馬，香港成為全球有效遏止疫情的少數成功個案，姑勿論彭博的作者是否帶有傲慢的西方偏見，但在中港抗疫高效、民主歐美國家反而出現大爆發下，西方民主政府必然較專制政府優越、管治能力更強的理論，在今次疫情中受到很大質疑。

港人對西方向存好感、對民主充滿憧憬，但看到美國總統特朗普在抗疫中指鹿為馬、推卸責任的言行，亦恥以為伍，認為相信特朗普只會拉低自己的智商。美國政府在去年反修例中，是本港反對派的最大外援，美式民主成為反對派的圖騰，但這個西方價值再不如去年般喊得響亮，民主這個道德高地亦有所降低。

國際風雲急 港欲靜而風不息

總的而言，疫情一仗林鄭政府的民望雖無明顯上升，但客觀形勢卻令它壓力有所減輕，雖無力反攻搶分，亦至少得到喘息及重整機會。

可惜國際大局風雲急，特朗普又再高舉「制裁」中國以搶選票，反對派在港以搶佔立會9月選舉過半數議席為奪權第一步，勇武派繼續用暴力挑戰法紀和促香港「獨立」，香港鬥爭形勢根本未有放緩。中央在港不容有失，必須加緊止暴制亂，防範反對派奪權幫助美國圍堵中國。

由於港府去年應對反對派進攻時諸般失誤，中央現在亦難對它寄予厚望，若港府能守穩陣地，強化執法能力，配合中央行動，不再為中央添煩添亂，已算是盡職守責了。

▲ 新冠疫情固然令香港經濟受創極深，但若從政治角度看，港府在與反對派爭鬥的戰役上，卻獲取了難得的喘息機會，重整步伐。（資料圖片）