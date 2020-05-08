疫情＋炎夏高溫 健康雙煞

美國有學者表示，酷熱環境可加劇患高溫病，恐與新冠疫情形成雙重打擊。本港早前迎來立夏，對基層影響尤深，未來需更着重為都市降溫。

2070年料20億人 活在過熱環境

美國《美國國家科學院院刊》一項最新研究指，隨全球人口日益增長，全球大片範圍的溫度將升至接近撒哈拉沙漠，估計未來50年內全球將有約35億人生活在極高溫地區，即2070年預計人口的三分一，當中20億人會生活在沒有冷氣設施的過熱環境中。

全球正受新冠疫情打擊，惟夏季來臨會帶來更大挑戰。據美國加州大學教授David Eisenman表示，與高溫有關的疾病可導致頭痛及肌肉痠痛，若無法降溫更可惡化為頭暈、嘔吐、失去知覺、器官衰竭甚至死亡，貧窮人士及長者是高危群體。家中無冷氣設備的人士以前一直可到公共場所避暑，但疫情當下強調社交隔離，令他們雪上加霜。

本港周二迎來立夏，翻看天文台資料，該日最高市區氣溫為攝氏29.9度，但最高溫度則高達攝氏33.3度。有本地傳媒報道指，深水埗部分劏房室內猶如蒸籠，氣溫高達攝氏32度，只捨得在晚飯及睡覺前開一陣冷氣幫助子女入睡，疫情下更不敢如以往帶他們外出，到商場歎冷氣。

劏房如蒸籠高溫42度 「熱到想死」

本港社區組織協會早在前年一項調查顯示，本地逾8成劏房、板間房及籠屋等基層住所的室內氣溫高過室外，最高可達攝氏42度，有2成人表示「熱到想死」、情緒抑鬱，更有三分一居民表示出現頭暈、發燒、感冒及中暑等問題。社協認為政府應每年為他們派發3,000元高溫津貼，並要求業主為每個劏房住戶安裝獨立電錶。

此類計劃早有先例，例如美國特拉華州現時透過「夏季降溫支援計劃」（SCAP），為家中有長者、殘疾人士、5歲或以下兒童、及身患長期呼吸病等高溫下高危群組的低收入家庭，提供多達1,000美元（約7,800港元）的電費資助，甚至提供冷氣機。

開冷氣雖短期內有助室內降溫，卻也是加劇全球暖化的行為，澳洲新南威爾士政府則有為當地基層家庭提供多達1,000澳元（約4,997港元）資助，安裝被評為5星的環保冷氣機。

環境局局長黃錦星前年在立法會上指，港府已與兩電簽署《管制計劃協議》，以基金形式預留款項協助弱勢社群，未來更為都市綠化、新的總樓面面積寬免上限機制等，紓緩熱島效應。控制疫情之餘，港府還需設法為本地基層降溫，應付健康雙煞。

▲ 本港逾8成基層所住包括劏房、板間房及籠屋，在夏天容易過熱，最高可達攝氏42度，損害身心健康。（資料圖片）