  • 28°C
香港時間 : 2020508日 (五) 04:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

李小加將軍一去 港交所如何走下去

評．析．天下版 2020/05/08

分享：

港交所（00388）昨午公布首季業績後，另發通告交代行政總裁李小加明年10月不再續任。港交所午後復牌股價即顯著下跌，收市跌近3%，為表現最差藍籌，反映投資者對港交所主帥離任甚感不安。

李小加以「一生最精

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

交易講場 - 新經濟撑港股增長 催化劑續來
2020/05/07
新經濟撑港股增長 催化劑續來
交易講場 - 阿里為首中概股捱沽 瑞幸惹的禍
2020/05/06
阿里為首中概股捱沽 瑞幸惹的禍
交易講場 - 儲局顛覆市場 投資界大佬腦交戰
2020/05/05
儲局顛覆市場 投資界大佬腦交戰
交易講場 - 環球大放水 房地產有望「黃金化」？
2020/05/04
環球大放水 房地產有望「黃金化」？
交易講場 - 拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起
2020/05/02
拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起
成交 美股 人民幣 A股 IPO 大數據 外資 新經濟 區塊鏈 生物科技

上一篇文章

成交旺 蝕讓也不少

下一篇文章

兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

新盤趕Sell in May 低價開盤試水溫
新盤趕Sell in May 低價開盤試水溫
專家樓論 - 成交旺 蝕讓也不少
成交旺 蝕讓也不少