李小加將軍一去 港交所如何走下去 評．析．天下版 2020/05/08 分享： 港交所（00388）昨午公布首季業績後，另發通告交代行政總裁李小加明年10月不再續任。港交所午後復牌股價即顯著下跌，收市跌近3%，為表現最差藍籌，反映投資者對港交所主帥離任甚感不安。 李小加以「一生最精 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 新經濟撑港股增長 催化劑續來 2020/05/07 新經濟撑港股增長 催化劑續來 交易講場 - 阿里為首中概股捱沽 瑞幸惹的禍 2020/05/06 阿里為首中概股捱沽 瑞幸惹的禍 交易講場 - 儲局顛覆市場 投資界大佬腦交戰 2020/05/05 儲局顛覆市場 投資界大佬腦交戰 交易講場 - 環球大放水 房地產有望「黃金化」？ 2020/05/04 環球大放水 房地產有望「黃金化」？ 交易講場 - 拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起 2020/05/02 拆解股壇傳統智慧 由Sell in May說起 成交 美股 人民幣 A股 IPO 大數據 外資 新經濟 區塊鏈 生物科技 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入