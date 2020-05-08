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兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？

評．析．天下版 2020/05/08

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隨着內地新冠肺炎疫情受控，常態化防控下如何彌補經濟損失恢復增長成為首等大事。受疫情影響，今年全國兩會將分別在5月21日、22日召開，屆時將出台一攬子強力保增長措施，迎來史上最強「政策市」。從近期高層密

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撰文 : 潘攀 本報駐京記者

欄名 : 國情知聞

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