美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅

在疫情影響下，世界經濟亮起紅燈，出現企業裁員或讓員工放無薪假情況。不過，美國康納集團（The Connor Group）行政總裁就反其道而行，不解僱員工之餘，更將投資交易賺到的利潤，全數分給集團員工，

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