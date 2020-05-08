《重開美國指引》 各州各自解讀 國際版 2020/05/08 分享： 白宮4月公布的《重開美國指引》，沒有明確重開標準，只建議各州在重開前滿足3大條件。 1）與流感相似病患或新冠肺炎疑似徵狀，新增宗數連續14日呈下行趨勢；2）新增確診人數，或陽性病毒檢測佔總檢測比例連續 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 特：疫情襲擊美國 比珍珠港911嚴重 今日 特：疫情襲擊美國 比珍珠港911嚴重 英倫銀行料今年經濟縮14% 300年最差 今日 英倫銀行料今年經濟縮14% 300年最差 西班牙新症回落 延緊急狀態2周 今日 西班牙新症回落 延緊急狀態2周 最新專欄文章 更多 紐約地鐵停通宵服務 115年首次 2020/05/07 紐約地鐵停通宵服務 115年首次 紐約州復工4部曲 有何解封標準 2020/05/06 紐約州復工4部曲 有何解封標準 開發有效疫苗 需時多久？ 2020/05/05 開發有效疫苗 需時多久？ 「瑞德西韋」是甚麼？ 2020/05/04 「瑞德西韋」是甚麼？ 美3大航空公司 要求乘客戴口罩 2020/05/02 美3大航空公司 要求乘客戴口罩 白宮 新冠肺炎 美國 肺炎 佐治亞 疫情 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入