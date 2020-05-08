《重開美國指引》 各州各自解讀

白宮4月公布的《重開美國指引》，沒有明確重開標準，只建議各州在重開前滿足3大條件。

1）與流感相似病患或新冠肺炎疑似徵狀，新增宗數連續14日呈下行趨勢；2）新增確診人數，或陽性病毒檢測佔總檢測比例連續

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