  • 28°C
香港時間 : 2020508日 (五) 04:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

《重開美國指引》 各州各自解讀

國際版 2020/05/08

分享：

白宮4月公布的《重開美國指引》，沒有明確重開標準，只建議各州在重開前滿足3大條件。

1）與流感相似病患或新冠肺炎疑似徵狀，新增宗數連續14日呈下行趨勢；2）新增確診人數，或陽性病毒檢測佔總檢測比例連續

...

欄名 : 知識庫

相關文章

特：疫情襲擊美國 比珍珠港911嚴重
今日
特：疫情襲擊美國 比珍珠港911嚴重
英倫銀行料今年經濟縮14% 300年最差
今日
英倫銀行料今年經濟縮14% 300年最差
西班牙新症回落 延緊急狀態2周
今日
西班牙新症回落 延緊急狀態2周

最新專欄文章 更多

紐約地鐵停通宵服務 115年首次
2020/05/07
紐約地鐵停通宵服務 115年首次
紐約州復工4部曲 有何解封標準
2020/05/06
紐約州復工4部曲 有何解封標準
開發有效疫苗 需時多久？
2020/05/05
開發有效疫苗 需時多久？
「瑞德西韋」是甚麼？
2020/05/04
「瑞德西韋」是甚麼？
美3大航空公司 要求乘客戴口罩
2020/05/02
美3大航空公司 要求乘客戴口罩
白宮 新冠肺炎 美國 肺炎 佐治亞 疫情 新冠肺炎疫情

上一篇文章

英倫銀行料今年經濟縮14% 300年最差

下一篇文章

西班牙新症回落 延緊急狀態2周
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

新盤趕Sell in May 低價開盤試水溫
新盤趕Sell in May 低價開盤試水溫
專家樓論 - 成交旺 蝕讓也不少
成交旺 蝕讓也不少