新盤趕Sell in May 低價開盤試水溫

Sell in May，不僅適用於股市，今時今日也可套用在樓市。有發展商趁疫情緩和，以呎價不足1萬元的震撼價開盤，料吸引一定購買力。若銷情理想，相信新盤將會起動，發展商會趁這個難得的黃金銷售期齊齊推盤，追回首4個月不理想業績，令樓價可望回穩。

今年開局遇疫情 須追數減存貨

限聚令今日放寬，有發展商趁機推新盤，首批108個單位中有1伙更以呎價低於1萬元招徠，相信是要收宣傳之效，吸準買家眼球。

發展商以震撼價開盤，因為今年開局不理想，遇上疫情衝擊經濟，樓市受壓，令準買家暫緩入市意慾。首4個月一手成交僅3,209伙，僅及去年同期4成，若發展商想追平去年售出21,108伙的成績，未來8個月需促銷17,899伙，即平均每月要賣出2,237伙，故今次以低價開盤來測試水溫，藉此吸引購買力，才有望在成交量和金額方面發力追數。

事實上，隨着疫情緩和，買家重拾入市信心，因疫下樓市衝擊未如預期般嚴重，再加上環球央行紛紛再推量化寬鬆和減息，令超低息環境持續，急欲在資金氾濫下尋找保值方法。惟股市債市反覆波動，本港未來私樓供應減少，投資者眼見儲局2008至2015年間三度量寬，本港樓價同期升了172%，覺得買磚頭比買股票穩陣，紛紛入市，並擔心樓價愈遲買愈升。這正好解釋近日二手樓市暢旺，有個別成交價更創今年新高。

新盤求量再求價 置業量力而為

正因為市場有承接力，發展商都虎視眈眈5月這個黃金銷售期，一來疫情已令他們錯失4個月時間，二來6月是反修例事件一周年，激進示威者屆時會否再上街訴諸暴力，實在充滿太多不明朗因素。相信發展商會把握5月這個上半年唯一黃金窗口賣樓，而至少有逾3,000伙可望在本月推售。

由於多個新盤伺機推出，發展商採取先求量，再求價的策略，透過低價開盤，吸引購買力，反應熱烈則加推加價。當一手承接力理想，其他發展商趁勢加入戰團，齊齊推盤分一杯羹，甚或增加優惠，如以電器或傢俬禮券來為餘貨促銷，務求貨如輪轉，爭取盡快套現，為上半年業績交出亮麗成績表。

新盤對後市極具指標性，尤其當發展商貼市價開盤，並提供一些優惠，肯定會吸走部分二手樓客源，令二手樓交投放緩。

無論如何，疫市經濟始終波動，有意置業人士，務必量力而為。

責任編輯：陳靜芬