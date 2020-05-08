皇室堡及The ONE送現金券5,000份 黃埔天地換蛋糕慶祝母親節

呢個星期日（10日）就係母親節，大家記得同媽咪慶祝啊，例如帶佢行下商場、開心Shopping！黛安收到風，銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE喺今個月都有連串驚喜，送出商戶現金券共5,000份；黃埔天地則可以換精緻蛋糕，齊齊向媽咪表達謝意。

公關姊妹話，皇室堡嘅「購物大激賞」由即日至本月31日，喺任何商戶（至少1張單據須為指定商戶類別）以電子貨幣即日消費滿$1,200，即賞高達$500指定商戶現金券，回贈超過40%，優惠涵蓋衣食住行。此外，駕車人士憑食肆及零售美食商戶嘅即日單一機印單據，即可獲贈額外1小時免費泊車優惠，名額共1,000個，換完即止。

至於尖沙咀The ONE亦推出超乎你「賞」活動，喺指定商戶消費滿指定金額後，即可獲商戶現金券，回贈高達$300現金券㗎；The ONE Club會員逢周五、六及日消費更可享雙倍積分㖭。

黃埔天地就預備咗精緻蛋糕，母親節當日憑指定電子貨幣消費滿$300以上，可以喺時尚坊換領8渡海逸酒店士多啤梨慕絲件裝蛋糕乙件；消費滿$500以上，除了蛋糕外，還可獲水果茶現金禮券乙張或英式茶包乙盒！

本文轉載自《晴報》

▲ 皇室堡購物大激賞消費滿$1,200即回贈$500中式食肆現金券。

▲ 母親節當日在黃埔天地憑指定電子貨幣消費金額，可換件裝蛋糕乙件。