  • 28°C
香港時間 : 2020508日 (五) 04:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

皇室堡及The ONE送現金券5,000份 黃埔天地換蛋糕慶祝母親節

行政人員版 04:00 2020/05/08

分享：

呢個星期日（10日）就係母親節，大家記得同媽咪慶祝啊，例如帶佢行下商場、開心Shopping！黛安收到風，銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE喺今個月都有連串驚喜，送出商戶現金券共5,000份；黃埔天地則可以換精緻蛋糕，齊齊向媽咪表達謝意。

公關姊妹話，皇室堡嘅「購物大激賞」由即日至本月31日，喺任何商戶（至少1張單據須為指定商戶類別）以電子貨幣即日消費滿$1,200，即賞高達$500指定商戶現金券，回贈超過40%，優惠涵蓋衣食住行。此外，駕車人士憑食肆及零售美食商戶嘅即日單一機印單據，即可獲贈額外1小時免費泊車優惠，名額共1,000個，換完即止。

至於尖沙咀The ONE亦推出超乎你「賞」活動，喺指定商戶消費滿指定金額後，即可獲商戶現金券，回贈高達$300現金券㗎；The ONE Club會員逢周五、六及日消費更可享雙倍積分㖭。

黃埔天地就預備咗精緻蛋糕，母親節當日憑指定電子貨幣消費滿$300以上，可以喺時尚坊換領8渡海逸酒店士多啤梨慕絲件裝蛋糕乙件；消費滿$500以上，除了蛋糕外，還可獲水果茶現金禮券乙張或英式茶包乙盒！

本文轉載自《晴報

皇室堡購物大激賞消費滿$1,200即回贈$500中式食肆現金券。

母親節當日在黃埔天地憑指定電子貨幣消費金額，可換件裝蛋糕乙件。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 參加綫上antiVIRUS sport 做運動換獎牌
今日
參加綫上antiVIRUS sport 做運動換獎牌
八卦名利場 - 天際100重開身份證有9字門票買1送2
今日
天際100重開身份證有9字門票買1送2
八卦名利場 - WeChat Pay HK 推7-Eleven專屬獎賞
2020/05/07
WeChat Pay HK 推7-Eleven專屬獎賞
八卦名利場 - D2 Place周末市集重開 慶祝母親節好去處
2020/05/07
D2 Place周末市集重開 慶祝母親節好去處
八卦名利場 - 中英劇團誠徵抗疫故事 免費派2100張票
2020/05/06
中英劇團誠徵抗疫故事 免費派2100張票

上一篇文章

天際100重開身份證有9字門票買1送2

下一篇文章

美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

新盤趕Sell in May 低價開盤試水溫
新盤趕Sell in May 低價開盤試水溫
專家樓論 - 成交旺 蝕讓也不少
成交旺 蝕讓也不少