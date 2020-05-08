沒有人是一無是處的，但要在某一範疇做到極致，甚至全世界第一，卻並非易事。我們通常都是某些範疇做得比一般人好，某些地方卻技不如人。

在我的成長歲月中，我從來都跟第一無緣，考試從來沒有考過第一，運動和音樂細胞也欠奉，出來工作後，創意不是特別出色，語文水平不十分高，演講技巧也不是頂尖分子，也缺乏某些領導人物的霸氣。即使如此，我仍發展出自己很滿意的事業。

我的創意比不上創意總監，但卻足以創造出新的經營模式；我的數字能力比絕大部分廣告人強，在經營業務有很大優勢；我的語文水平不特別優秀，但卻肯定比平均水平高；我不是頂尖的演說家，但說故事能力也不弱。而且我的同理心比一般人高，也更具使命感，在經營管理上都有幫助。我在很多方面都不十分出色，但具備我的特質的人卻也不多。

我相信只要發掘並好好利用自己的優勢，每個人都可以找到屬於自己的事業。有些事情自己覺得很容易，但其他人卻說是苦差；有些事情令自己着迷，但其他人卻索然無味，這都可能是你的優勢。如果找不到一份讓自己發揮所有長處的工作，可以嘗試自己創造一個，而你就是這界別的唯一，在這領域上你比任何人都強。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》