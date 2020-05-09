最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手

【新盤拆局】樓市氣氛轉旺，加上限聚令放寬至8人，全新盤市場再出發。第二季新盤本身有逾7,000伙部署出擊，惟受疫情再爆發加上限聚令影響，4月部署全面停止，隨住疫情放緩，本刊統計，連同OMA by

...