最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 置業家居 2020/05/09 分享： 【新盤拆局】樓市氣氛轉旺，加上限聚令放寬至8人，全新盤市場再出發。第二季新盤本身有逾7,000伙部署出擊，惟受疫情再爆發加上限聚令影響，4月部署全面停止，隨住疫情放緩，本刊統計，連同OMA by ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 今日 新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 今日 屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 OMA by the Sea全面睇 今日 OMA by the Sea全面睇 最新專欄文章 更多 新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 今日 新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 OMA by the Sea全面睇 今日 OMA by the Sea全面睇 屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 今日 屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 2020/05/02 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 2020/05/02 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入