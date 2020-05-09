屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 置業家居 2020/05/09 分享： 【新盤供應】今年屯門亦是新盤焦點地區，成交紀錄冊顯示首4個月，屯門新盤共售出近550伙，佔全港同期新盤成交近3,210的17.1%，比例不算低，主要成交來自3月首度開售的恆大‧珺瓏灣第2期，以及預期第 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 今日 新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 今日 最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 OMA by the Sea全面睇 今日 OMA by the Sea全面睇 最新專欄文章 更多 新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 今日 新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 OMA by the Sea全面睇 今日 OMA by the Sea全面睇 最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 今日 最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 2020/05/02 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 2020/05/02 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入