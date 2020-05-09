屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目

【新盤供應】今年屯門亦是新盤焦點地區，成交紀錄冊顯示首4個月，屯門新盤共售出近550伙，佔全港同期新盤成交近3,210的17.1%，比例不算低，主要成交來自3月首度開售的恆大‧珺瓏灣第2期，以及預期第

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