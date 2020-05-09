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OMA by the Sea全面睇

置業家居 2020/05/09

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OMA by the Sea位於屯門大欖段166號，共提供517伙，實用面積297至1,614平方呎，戶型多元化，由開放式至4房。其中標準戶只提供開放式至3房，主打2房單位，196伙共佔37.9%，面

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欄名 : 封面故事

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