OMA by the Sea全面睇 置業家居 2020/05/09 分享： OMA by the Sea位於屯門大欖段166號，共提供517伙，實用面積297至1,614平方呎，戶型多元化，由開放式至4房。其中標準戶只提供開放式至3房，主打2房單位，196伙共佔37.9%，面 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 今日 新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 今日 最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 今日 屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 最新專欄文章 更多 新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 今日 新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 今日 屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 今日 最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 2020/05/02 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 2020/05/02 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入