新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起 置業家居 2020/05/09 分享： 限聚令放寬後，屯門出現新盤混戰，永泰地產OMA by the Sea公布首張價單，是限聚令實施後首個開價的新盤，折實呎價最平$1萬有找。另恆大‧珺瓏灣第2期加推165伙，折實最平$356萬起。 OMA ... 欄名 : 封面故事 相關文章 最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 今日 最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 今日 屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 OMA by the Sea全面睇 今日 OMA by the Sea全面睇 最新專欄文章 更多 OMA by the Sea全面睇 今日 OMA by the Sea全面睇 屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 今日 屯門6個全新盤 海皇路及青山灣項目矚目 最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 今日 最少8新盤蓄勢待發 市場焦點重回一手 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 2020/05/02 疫情放緩 樓市轉旺 焦點新盤逐個數 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 2020/05/02 茶果嶺茜發道項目1期 區內罕有新盤 料吸換樓客 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入