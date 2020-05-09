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新盤起動 OMA by the Sea 首批108伙折實$388萬起

置業家居 2020/05/09

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限聚令放寬後，屯門出現新盤混戰，永泰地產OMA by the Sea公布首張價單，是限聚令實施後首個開價的新盤，折實呎價最平$1萬有找。另恆大‧珺瓏灣第2期加推165伙，折實最平$356萬起。

OMA

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