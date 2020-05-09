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「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗

置業家居 2020/05/09

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【直擊會所】住客會所「Club St Martin」，會所連戶外綠化園林總面積逾14萬平方呎，樓高約3層，配套設施完善多元化，照顧不同用家的需要。

項目引入不少智能元素，除於每座地下大堂，住戶需以住戶證

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欄名 : 新盤速遞

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