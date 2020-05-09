「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 置業家居 2020/05/09 分享： 【直擊會所】住客會所「Club St Martin」，會所連戶外綠化園林總面積逾14萬平方呎，樓高約3層，配套設施完善多元化，照顧不同用家的需要。 項目引入不少智能元素，除於每座地下大堂，住戶需以住戶證 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 雲滙第1期 白石角新生活圈 今日 雲滙第1期 白石角新生活圈 Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 今日 Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 今日 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 最新專欄文章 更多 雲滙第1期 白石角新生活圈 今日 雲滙第1期 白石角新生活圈 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 今日 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 今日 Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 2020/04/25 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 2020/04/25 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入