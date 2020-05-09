Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 置業家居 2020/05/09 分享： 新地旗下天水圍項目Wetland Seasons Park第2期上載樓書，面積由282平方呎起，為天水圍最細私樓單位，最快下周開價。 項目由8座10層高的住宅大樓及6座5層高的別墅組成，合共699伙。分 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 雲滙第1期 白石角新生活圈 今日 雲滙第1期 白石角新生活圈 「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 今日 「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 今日 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 最新專欄文章 更多 雲滙第1期 白石角新生活圈 今日 雲滙第1期 白石角新生活圈 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 今日 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 今日 「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 2020/04/25 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 2020/04/25 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入