利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 置業家居 2020/05/09 分享： 恒地旺角福澤街項目，正式命名利奧坊‧曦岸（Aquila·Square Mile），亦是利奧坊系列第3個樓盤。 恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊‧曦岸提供488伙，戶型由開放式至3房設計不 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 雲滙第1期 白石角新生活圈 今日 雲滙第1期 白石角新生活圈 「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 今日 「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 今日 Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 最新專欄文章 更多 雲滙第1期 白石角新生活圈 今日 雲滙第1期 白石角新生活圈 Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 今日 Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 今日 「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 2020/04/25 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 2020/04/25 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入