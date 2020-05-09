利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場

恒地旺角福澤街項目，正式命名利奧坊‧曦岸（Aquila·Square Mile），亦是利奧坊系列第3個樓盤。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊‧曦岸提供488伙，戶型由開放式至3房設計不

...