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雲滙第1期 白石角新生活圈

置業家居 2020/05/09

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新地旗下白石角東部雲滙第1期，發展商開放3個現樓示範單位，令買家更了解項目現樓質素，並即日開售新推30伙單位。

雲滙第1期月前已陸續入伙，新地日前公布新銷售安排，即日開售新推30伙單位，主要來自第2座及

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欄名 : 新盤速遞

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