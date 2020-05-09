雲滙第1期 白石角新生活圈 置業家居 2020/05/09 分享： 新地旗下白石角東部雲滙第1期，發展商開放3個現樓示範單位，令買家更了解項目現樓質素，並即日開售新推30伙單位。 雲滙第1期月前已陸續入伙，新地日前公布新銷售安排，即日開售新推30伙單位，主要來自第2座及 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 今日 「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 今日 Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 今日 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 最新專欄文章 更多 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 今日 利奧坊‧曦岸 涉488伙 最快月內登場 Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 今日 Wetland Seasons Park第2期 282呎1房細絕同區私樓 「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 今日 「Club St Martin」會所 智慧生活新體驗 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 2020/04/25 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 2020/04/25 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入