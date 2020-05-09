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Parksuites低密度設計 鄰近烏節路 購物方便

置業家居 2020/05/09

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由遠東機構發展的新加坡低密度住宅項目Parksuites，位於新加坡傳統豪宅區第10區，鄰近著名購物景點烏節路。項目周邊環境清幽，售價由約$677萬港元起。

Parksuites由5座住宅大樓組成，連地

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欄名 : 海外置業

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