Parksuites低密度設計 鄰近烏節路 購物方便

由遠東機構發展的新加坡低密度住宅項目Parksuites，位於新加坡傳統豪宅區第10區，鄰近著名購物景點烏節路。項目周邊環境清幽，售價由約$677萬港元起。

Parksuites由5座住宅大樓組成，連地

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