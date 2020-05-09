Parksuites低密度設計 鄰近烏節路 購物方便 置業家居 2020/05/09 分享： 由遠東機構發展的新加坡低密度住宅項目Parksuites，位於新加坡傳統豪宅區第10區，鄰近著名購物景點烏節路。項目周邊環境清幽，售價由約$677萬港元起。 Parksuites由5座住宅大樓組成，連地 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 The Beaumont 位處全新社區 2020/04/25 The Beaumont 位處全新社區 Refined鄰近著名學院 戶戶連車位 售$630萬起 2020/04/18 Refined鄰近著名學院 戶戶連車位 售$630萬起 Picasso Galleria會所設施完善 665呎僅售$290萬起 2020/04/10 Picasso Galleria會所設施完善 665呎僅售$290萬起 Aspen位處金絲雀碼頭 落地玻璃 飽覽河景 2020/03/28 Aspen位處金絲雀碼頭 落地玻璃 飽覽河景 投資日本物業避險 全幢售$1.32億起 回報逾3厘 2020/03/21 投資日本物業避險 全幢售$1.32億起 回報逾3厘 新加坡 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入