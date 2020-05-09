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推介2：Rasonic Mini Cube洗碗碟機 29分鐘可清洗6人餐具

置業家居 2020/05/09

分享：

相信大家都同意：下廚煮食不是問題，問題是需要清洗烹煮後所用的碗碟和用具，才教人苦惱。加上近來受疫情影響，不少人在家下廚解悶，若然家中多了一位「洗碗助手」，相信更能享受煮食時的樂趣。Rasonic推出的

...

欄名 : 家居頭條

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