推介2：Rasonic Mini Cube洗碗碟機 29分鐘可清洗6人餐具

相信大家都同意：下廚煮食不是問題，問題是需要清洗烹煮後所用的碗碟和用具，才教人苦惱。加上近來受疫情影響，不少人在家下廚解悶，若然家中多了一位「洗碗助手」，相信更能享受煮食時的樂趣。Rasonic推出的

...