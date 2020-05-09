推介3：BALMUDA The GreenFan DC變頻風扇 吹出涼爽舒適自然風

以設計與體驗感著稱的日本BALMUDA品牌，致力為消費者提供舒適的居家生活。近日品牌推出了The GreenFan，透過獨特技術重現夏日午後清風吹過的舒適感覺。

面對炎熱的夏天，除了冷氣之外，電風扇絕對

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