推介3：BALMUDA The GreenFan DC變頻風扇 吹出涼爽舒適自然風 置業家居 2020/05/09 分享： 以設計與體驗感著稱的日本BALMUDA品牌，致力為消費者提供舒適的居家生活。近日品牌推出了The GreenFan，透過獨特技術重現夏日午後清風吹過的舒適感覺。 面對炎熱的夏天，除了冷氣之外，電風扇絕對 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 新品家電 家務好幫手 今日 新品家電 家務好幫手 推介2：Rasonic Mini Cube洗碗碟機 29分鐘可清洗6人餐具 今日 推介2：Rasonic Mini Cube洗碗碟機 29分鐘可清洗6人餐具 最新專欄文章 更多 新品家電 家務好幫手 今日 新品家電 家務好幫手 推介2：Rasonic Mini Cube洗碗碟機 29分鐘可清洗6人餐具 今日 推介2：Rasonic Mini Cube洗碗碟機 29分鐘可清洗6人餐具 換季收納知識庫 2020/05/02 換季收納知識庫 護理篇：換季衣物清潔 可參考護理標籤 2020/05/02 護理篇：換季衣物清潔 可參考護理標籤 精選母親節 窩心禮物 2020/04/25 精選母親節 窩心禮物 家居 家電 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入