新品家電 家務好幫手

要數擾人的家務，相信清潔地面和清洗碗碟必入三甲，皆因地板佔全屋最大範圍、而洗碗碟則是最沉悶的工序。幸得各大小家庭電器生產商不斷研發，助我們輕鬆處理家務。

推介1：Tefal Air Force 360

...