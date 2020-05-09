草間彌生寫下抗疫打氣詩歌 配七彩富士山冀盼旭日依舊升起

新冠肺炎肆虐全球，日本為亞洲的重災區之一。作為當代藝術的殿堂級人馬，草間彌生也寫下抗疫希望詩歌，並為世界加油打氣：「戰勝可怕病毒，為我們的靈魂尋求愛的讚歌。」並附以她畫作《七色的富士山》系列中的《生命

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