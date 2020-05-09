草間彌生寫下抗疫打氣詩歌 配七彩富士山冀盼旭日依舊升起 副刊版 2020/05/09 分享： 新冠肺炎肆虐全球，日本為亞洲的重災區之一。作為當代藝術的殿堂級人馬，草間彌生也寫下抗疫希望詩歌，並為世界加油打氣：「戰勝可怕病毒，為我們的靈魂尋求愛的讚歌。」並附以她畫作《七色的富士山》系列中的《生命 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就 今日 80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就 澳洲旅遊局推免費Zoom背景 悉尼大橋動物靚相任下載 2020/04/28 澳洲旅遊局推免費Zoom背景 悉尼大橋動物靚相任下載 宮崎駿三鷹之森吉卜力美術館 破例公開館內環境YouTube免費睇 2020/04/25 宮崎駿三鷹之森吉卜力美術館 破例公開館內環境YouTube免費睇 菲律賓封關 粉紅水母回歸暢泳 2020/04/21 菲律賓封關 粉紅水母回歸暢泳 日本超療癒植物園星巴克 300種藤蔓花草圍繞 2020/04/20 日本超療癒植物園星巴克 300種藤蔓花草圍繞 日本 藝術類別 疫情 新冠肺炎 東京 倫敦 富士山 草間彌生 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入