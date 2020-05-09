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80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就

副刊版 2020/05/09

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新冠肺炎嚴重打擊各行各業，市道直插谷低，以旅遊、酒店業首當其衝，放無薪假、減人工甚至裁員已司空見慣，最新失業率更達4.2%。曾遊歷多國、並出版個人著作的旅遊博客Priscilla，亦不幸成為失業大軍，

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欄名 : 旅事通

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