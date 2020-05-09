80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就 副刊版 2020/05/09 分享： 新冠肺炎嚴重打擊各行各業，市道直插谷低，以旅遊、酒店業首當其衝，放無薪假、減人工甚至裁員已司空見慣，最新失業率更達4.2%。曾遊歷多國、並出版個人著作的旅遊博客Priscilla，亦不幸成為失業大軍， ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 草間彌生寫下抗疫打氣詩歌 配七彩富士山冀盼旭日依舊升起 今日 草間彌生寫下抗疫打氣詩歌 配七彩富士山冀盼旭日依舊升起 澳洲旅遊局推免費Zoom背景 悉尼大橋動物靚相任下載 2020/04/28 澳洲旅遊局推免費Zoom背景 悉尼大橋動物靚相任下載 宮崎駿三鷹之森吉卜力美術館 破例公開館內環境YouTube免費睇 2020/04/25 宮崎駿三鷹之森吉卜力美術館 破例公開館內環境YouTube免費睇 菲律賓封關 粉紅水母回歸暢泳 2020/04/21 菲律賓封關 粉紅水母回歸暢泳 日本超療癒植物園星巴克 300種藤蔓花草圍繞 2020/04/20 日本超療癒植物園星巴克 300種藤蔓花草圍繞 疫情 新冠肺炎 香港 經濟 美國 服務 酒店 失業 裁員 無薪假 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入