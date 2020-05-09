比利時製作Netflix《絕夜逢生》末日劇 劫機逃生見光死

如果喜歡節奏快，有驚慄元素又題材新穎的末日故事，Netflix原創劇集《絕夜逢生》（Into the Night）絕對是不錯的選擇。6集迷你劇由比利時製作，一切從劫機開始，而劫機者不是恐怖分子，而是一位宣稱要逃避太陽，要求機師一直往西飛的逃難者。

《絕夜逢生》是首齣比利時製作的Netflix原創劇，5月1日才上架，迅即打入世界各地（包括香港區）的熱播排行榜頭10位。由於每集只是約30分鐘，加上節奏快速，每集都有令人意想不到的劇情轉折，所以一口氣追完6集毫無難度。

此劇改編自波蘭作家Jacek Dukaj的網絡科幻小說《The Old Axolotl》，由Jason George創作，並由Inti Calfat及Dirk Verheye執導，以比利時演員為主，而它基本上是一齣法語劇。

逃難由劫機開始

本劇講述在比利時布魯塞爾國際機場，一班凌晨開往莫斯科的航班，頭等艙乘客正在登機。與此同時，一名北大西洋公約組織（NATO）的軍人Terenzio，在機場內看到新聞報道指世界各地有大批人離奇倒地死亡後，即衝上前搶奪機場特警的機槍，然後衝入航機內，嚇得其他未登機乘客紛紛逃離現場。

該名持槍客指嚇空中服務員，直衝入駕駛室，威脅機師切勿去莫斯科，要改往西飛，因為陽光會殺死所有生物。機師覺得難以置信，跟對方爭持，混亂之際，機師左手受到槍傷，未能操控飛機。

危急之下，曾參軍駕駛直升機的女子Sylvie自動請纓，聽着受傷機師的指引，駕着客機向西飛。機上十多位不同國籍的旅客，從此就一同踏上逃避陽光的無盡黑夜之旅。

陽光奪命黑夜最安全

從來日光代表安全，黑夜給人危機四伏之感，此劇卻顛覆了這概念。到底是甚麼神秘宇宙事件，令太陽活動產生突變，令所有生物被陽光照射下全部死亡？此劇沒有清楚解釋，但也不用深究，因為一班陌生人如何在末日降臨時，為保命不惜一切才是重點。

這班人當中有靚女KOL、有土耳其商人、有帶着兒子去莫斯科動手術的媽媽、有家庭看護、有在歐盟工作的氣候學家，更有人被懷疑是恐怖分子。他們本來互不相識，突然要面對巨大的危機，難免互相猜疑，頻起衝突。但與此同時，他們又要好好合作，因為要活命，每到一個機場降落，就要落機補給糧食及飛機燃油等，與時間競賽。

此劇角色每集均會面對層出不窮的問題，好像收到WiFi後，忽然得悉機上原來有罪犯同行；突然發生的衝突，引致有人受傷需要急救；有時甚至要面對高空上突然出現的危機。不同背景的人如何發揮所長？他們又會否齊上齊落，成功找到避難所？

不得不提的是，此齣比利時製作也在劇情細節上，提醒觀眾比利時是國際鑽石交易中心、以朱古力聞名，而布魯塞爾著名的景點不單有紅燈區，還有北約總部。看外語劇，着實也可以多了解一些外國的風土人情。

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《絕夜逢生》第一季（共6集）

已於Netflix上架

作者：胡慧雯

責任編輯：鄺素媚

▲ 《絕夜逢生》呈現出末日降臨時，一班互相猜疑的陌生人在危難前如何合作。

▲ 人與人之間的猜疑，令此劇充滿張力。

▲ 不明來歷倖存者的出現，令機組人員起了戒心。

▲ 北大西洋公約組織的軍人Terenzio，因得悉太陽異變會殺死所有照射到的生物，為逃生不惜劫機。

▲ 前軍中女機師Sylvie聯同受傷機師Mathieu成為逃難者的領袖。

▲ 故事中的客機如同挪亞方舟，成為一小撮人在末日降臨時的唯一希望。