全球須齊心遏疫情 勿指摘他人

現在來看，距離新冠肺炎疫情結束仍然有一段較長的時間。香港和幾個少數地方至今似乎尚算阻止到社區層面的傳播。但對全球大多地方而言，每日仍有不少人被病毒感染、仍有新確診個案。

有專家認為全球大流行可能還會持續兩年，在這之前我們只能加強病毒測試、追蹤接觸者、研究治療方法和研發疫苗，期望最終能擊敗新冠肺炎病毒。

若要在今年內恢復正常的國際旅遊和貿易，應該有一定難度。全球的失業情況亦將影響今、明兩年的消費需求。再者，大流行可能會助長保護主義，這將令不少主要經濟體的政府財政陷入困境。然而，世界各國的領導人卻利用疫情這段時間，來指摘別人和嘗試把責任歸咎他人。

政客欲將錯誤 轉移其他地方

人們爭論新冠病毒的起源並不出奇，這當然有其科學意義。不少人因為受到封城或限制令的影響而收入大減，他們為此而感到生氣，甚至想尋找問題的元兇，亦可以理解。但很多政客似乎想把人們的注意力，從自己的錯誤轉移到其他地方上。

正如我們知道，在去年12月底，中國官方向世界衞生組織通報了武漢發現不明原因肺炎病例，有報道指在往後的幾天，似乎有地方政府刻意淡化甚至掩蓋了有關新型病毒的消息。至1月中，似乎中央政府意識到潛在問題之大，即時下令在全國範圍內採取行動以檢測及追蹤病例。

因適逢春節假期有數以百萬人回鄉過年，他們亦希望能避免造成民眾恐慌。最後於1月20日，北京正式公開宣布病毒威脅的嚴重性。美國疾控中心中國辦公室前負責人Ray Yip後來被引述說，中國官員「可能沒有說正確的話，但是他們在做正確的事。」，並指數天的延誤「並非不合理。」

京雷厲抗疫 國際曾稱嚴苛

北京迅速下令採取各種措施去阻截病毒擴散。武漢及其周邊地區的大規模封鎖、極速興建臨時醫院都成為全球新聞頭條。國際媒體使用「嚴苛」一詞來形容這些政策，亦有其道理。

香港更早在1月8日刊憲，把新型肺炎納入法定須呈報的傳染病。在1月13日實施加強化驗室監測計劃。10日後，香港宣布設立檢疫中心的安排，讓個案的密切接觸者接受隔離監測。之後的一天，我們暫停往來湖北武漢的航班和高鐵。亞洲其他幾個地方也採取旅遊限制等措施，以制止病毒傳播。

當世衞在1月30日正式宣布新型冠狀病毒為國際關注公共衞生緊急事件時，各國政府已可作出準備。

不同國家有各自的應對方式，但即使病毒於2月在意大利北部和美國華盛頓州大規模傳播時，很多西方已發展國家的政府似乎仍未確定應否採取行動，若要的話，又應採取怎樣的行動。他們至少可以擬定接觸者的追蹤和隔離措施等計劃、或增加生產口罩及其他防護裝備。因最壞情況是，若最後這些準備都用不着，有可能會浪費了這些金錢。

但與此相反，世界各地、甚至乎美國和英國的領導人的表現，似乎認為這病毒不會影響其國家。也許他們是受到政治和經濟事務分心。我估計這些國家領導人和公眾普遍不願面對隔離、出行限制、封鎖等措施所帶來的社會和經濟成本。到疫情殺到埋身時卻為時已晚。人口與香港相若的紐約市就有超過13,000人死於新冠肺炎，香港則有4人。

亞洲較認真對待 速行動奏效

韓國錄得逾250宗死亡個案，現在新確診數字已減少到單位數；與他們人口差不多的英國已有3萬多人死於新冠肺炎，而近日也持續有約5,000新確診病例。雖然越南比西方國家落後，但有逾萬個越南學生由美國和歐洲趕回家鄉，因為當地疫情較輕、情況較安全。

亞洲各地政府和人民認真應對待這場疫症大流行並迅速行動。但公平地說，或許所有政府和社會也可在某程度上做得更好以應對病毒。

只要病毒大流行仍在世界任何一個地方持續，我們仍處於危險。現在全球需要遏止這病毒，而非指摘或責怪他人。

我相信放眼未來，我們往後會有很多時間讓所有人作詳細的檢討、尋找事件的來龍去脈、汲取經驗以作改善。

▲ 距離新冠肺炎疫情結束仍有一段時間，香港至今尚算阻止到社區層面的傳播。（梁偉榮攝）