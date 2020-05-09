中美再度「落座」 緩和又成主調

昨日一件大事，是中美貿易談判的雙方主談人再度通話。中美再度以中美貿易第一階段協議為由，回到有商有量的座位上來，團結取代分歧緩和之聲，再成北京兩會前的國際主調。

在疫情引致的中美之爭下，各方都以為中美第一

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