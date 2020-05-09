中美再度「落座」 緩和又成主調 評．析．天下版 2020/05/09 分享： 昨日一件大事，是中美貿易談判的雙方主談人再度通話。中美再度以中美貿易第一階段協議為由，回到有商有量的座位上來，團結取代分歧緩和之聲，再成北京兩會前的國際主調。 在疫情引致的中美之爭下，各方都以為中美第一 ... 撰文 : 朗然 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 更多 國情知聞 - 兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？ 2020/05/08 兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？ 國情知聞 - 疫情疊加金融風險 京加緊兩會前拆彈 2020/05/07 疫情疊加金融風險 京加緊兩會前拆彈 國情知聞 - 保產業供應鏈穩定 中央穩外貿升級版 2020/05/06 保產業供應鏈穩定 中央穩外貿升級版 國情知聞 - 中國經濟界 再倡改革紅利 2020/05/05 中國經濟界 再倡改革紅利 國情知聞 - 中美「脫鈎」戰 應對之策何在？ 2020/05/04 中美「脫鈎」戰 應對之策何在？ 疫情 特朗普 貿易 關稅 北京 習近平 國防 劉鶴 萊特希澤 人民日報 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入