中國增購美貨 須慎用資源化解壓力

美國總統特朗普連日利用新冠肺炎疫情，反口覆舌的向華追責，更威脅再祭起關稅大棒，但中美高層通話後，釋出正面訊號，令緊張關係降溫。中國透過採購美農產品，回應特朗普的需要，更應慎用每一分錢，化解國內和國外壓力。

美無力再打貿戰 嚇唬華購美貨

中國國務院副總理劉鶴昨天與美國財長姆欽和貿易代表萊特希澤通電話，雙方同意加強經濟和公共衞生合作，努力為落實中美首階段經貿協議創造有利氛圍，推動取得積極成效。

中美關係原先因美國利用病毒源頭及防控問題，大做文章，矛頭直插中國，雙方爭拗鬧得劍拔弩張，令人憂慮貿易戰有重燃風險，一通電話令氣氛緩和，主因是大家都不願亦無力再打貿易戰。疫情重創中美經濟，若此刻再爆發貿戰，大家都承受不起，只會加劇經濟衰退，最終兩敗俱傷。

疫下美國陷入衰退，失業率由3月4.4%飈升至4月的14.7%，令特朗普在連任選戰中再無經濟成績可吹噓。當前他大力推動企業復業來谷經濟，惟各州疫情仍未消退，過早復業隨時引發第二波疫情，對經濟打擊更大。特朗普威脅再打貿易戰，目的是迫中國履行貿易協議承諾，尤其首4個月，中方進口美國商品按年下跌5.9%，只要中國加快買美國貨，便可將協議化為實利，他才能向基本盤箍票。

中方過去兩周向美國採購91.8萬噸大豆和逾4萬噸豬肉，營造履行協議承諾氛圍，讓雙邊關係改善，但並不代表特朗普會因此放棄，不斷利用指摘中國最初處理疫情不當追責的行動，因他可藉此轉移選民視綫，亦有利爭取國內66%不滿中國的民眾支持，甚至糾結其盟友向華索賠，從而孤立中國。

尋找科學證據 輿論戰搶話語權

面對美國追責壓力，中國須打好這場輿論戰，透過世衞發聲，尋找科學證據證明美國以至其他國家，其實早在中國疫情爆發前已有人感染，從而令美國的指摘不攻自破。只要在輿論上表現得有理有節，才能爭取國際話語權。

另一方面，在衰退下，中國若能透過買美國貨滿足特朗普經濟需要，緩和關係，爭取時間穩住內部經濟是最划算。問題是按協議，中國需在兩年內向美增購2,000億美元貨品，疫下航空旅遊業停頓，波音飛機又有安全問題，油價下跌，還有甚麼高價商品可買？

就算中國有採購清單，疫下更要審慎善用每一分錢，選購一些有利疫後經濟發展、穩定物價的商品，既可加快內地經濟復甦和轉型，亦有助爭取美國某些行業人士支持，從而化解美國人對華不滿。這背後還涉及押注某一總統候選人，究竟是選擇支持作風飄忽的對手？抑或行事有規有矩的新對手？中方在這階段是否已有一定想法？

中方當前只要能穩住中美關係，推連串政策刺激經濟，爭取經濟盡快復甦，才有底氣在持久博弈戰中與美國周旋。

責任編輯：陳靜芬