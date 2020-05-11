內地的綜藝節目都復工了。劇集的話則要出外景，有人口流動風險，大型一些的製作團隊也怕人多聚眾，所以可能開工得慢一點。

飯局上問行內製作人開工近況，說中小型選秀綜藝節目易控制一點，因為格式只是評判、導師和參加者，人少少聚在一起一次拍好幾集。而我最有興趣的其實是：這些選秀都有內定的嗎？

行內人言，現在選秀節目已發展到比試各種專業演出才能，之前主流是唱歌或才藝，前年是嘻哈，去年是街舞和樂隊，冷門些有曲藝或古典美聲。但像選女團歌舞新星這種，其實所有參加者都簽有經理人公司。比賽的結果，固然不是一早就內定，但在製作及播出過程中（因節目都是預錄大約兩三周後播出，了解到觀眾反應再錄之後幾輯），可收到網上的評價和觀眾對某些參加者的喜愛。製作組就可據這些反響去做故事及煽動情節，集中去捧一些目標發展的參賽者，令她們吸收更多粉絲，而節目一路發展下去，粉絲所支持的選手能否最終奪冠，則是引發話題和激發追看的動力。

所以說，沒有最初內定，但過程中會有傾向去捧幾個新星。至於這些簽約的新人，可說沒甚麼個人性格可以流露，絕大部分從打扮、化粧到出鏡的形象，都得由公司決定。一個選秀可能共有上一百人進入決賽一輪（不計海選那種），最後能走紅出道，可能就一兩個。

另外，現在好看且較有創作力的綜藝節目，都主要來自獨立製作組，整個項目自主研發後，再給電視台或視頻網站播放。自己要談好贊助商、植入方式，找有名氣的藝人當導師，又要考慮到導師或嘉賓跟不同牌子的關係，是一種集招商、藝人管理、製作、創作、渠道協商的綜合過程，跟往日電視台運作不可同日而語。