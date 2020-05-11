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孕婦吃甚麼助降BB患濕疹風險

副刊版 2020/05/11

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好友琪琪懷孕，但近日濕疹復發，擔心將頑疾遺傳給胎兒，問應如何戒口？

懷孕期間，除了已知悉的致敏食物，及一些未經煮熟的食物宜避免外，其實毋須刻意戒口。戒口並非預防寶寶患濕疹的方法，胡亂戒口甚至影響孕婦及胎兒的健康。

嬰幼兒容易患上濕疹，是他們的免疫系統尚未發展成熟，當接觸外間的致敏源，如花粉、塵蟎、毛屑、化學物質等，又或是進食含高蛋白質的食物，如雞蛋、奶類、魚類、海鮮、大豆、花生等，身體因而出現過敏反應，皮膚變得乾燥、紅腫、痕癢，甚至出水疱、流膿等。

濕疹的成因與遺傳有關，世界過敏組織（World Allergy Organization）建議，家族中有濕疹病史的孕婦，於懷孕七個月後，即第28周起，每天攝取益生菌補充劑，或有助減低寶寶患上濕疹的機會。

雖然益生菌並非完全可預防濕疹，目前亦未有確實建議益生菌的每日攝取量，但益生菌本身有益腸道健康，可減少腸道內的害菌及毒素，有助增強身體抵抗力；除非進食益生菌後出現腸胃不適，否則攝取益生菌以降低寶寶患上濕疹的風險，可以說是一試無妨。

此外，餵哺母乳亦是減低寶寶患濕疹的方法，母乳的優勝之處，在於它含有來自媽媽自身的抗體，可增強寶寶抵抗力，這是配方奶粉所缺少的；建議媽媽以母乳餵哺寶寶至少三至六個月，餵哺母乳期間，媽媽除注意均衡飲食外，增加攝取益生菌，對媽媽及寶寶的抵抗力也有效益。

「壓力情緒會令濕疹問題惡化呢，放鬆心情，我陪你逛逛BB用品店，滿足一下你的購物慾，你的心情立即就會好過來。」我提議。

讀者如欲了解營養師推介的富含益生菌食物，可瀏覽以下網頁https://topick.hket.com/article/2636725

撰文 : 周詠苑

欄名 : 營營樂樂

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