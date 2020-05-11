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女性專用手機運動App 在家做運勳超方便

副刊版 2020/05/11

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疫情期間大家都坐多了、吃多了，加上出外走動的時間減少，最易令身形鬆懈，尤其是OL記得要做下運動。以下為大家推介3款專為女性設計、兼適合在家運動的手機App，安裝後馬上行動吧！

1. Nuli 女力 多

...

欄名 : 防疫訊

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