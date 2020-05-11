逾半受訪美國人 盼疫後仍在家工作

新冠肺炎疫情下，企業採取在家工作（work from home）措施，相信有不少打工仔已經熟習新的工作模式，甚至有外國研究指出，逾半數美國人希望疫情過後，公司仍然可以提供在家工作安排。

美國跨國科技及諮

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