逾半受訪美國人 盼疫後仍在家工作 行政人員版 2020/05/11 分享： 新冠肺炎疫情下，企業採取在家工作（work from home）措施，相信有不少打工仔已經熟習新的工作模式，甚至有外國研究指出，逾半數美國人希望疫情過後，公司仍然可以提供在家工作安排。 美國跨國科技及諮 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅 2020/05/08 美企CEO股市獲利 1240萬作員工花紅 LinkedIn研AI工具 分析求職者面試對答 2020/05/07 LinkedIn研AI工具 分析求職者面試對答 本港口罩廠招聘 生產綫操作員分3更 2020/05/06 本港口罩廠招聘 生產綫操作員分3更 彈性上班報酬高低 外送步兵首要考慮 2020/05/05 彈性上班報酬高低 外送步兵首要考慮 電競聯盟聘打機專員 喜愛玩《動物森友會》 2020/05/04 電競聯盟聘打機專員 喜愛玩《動物森友會》 在家工作 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 美國 行政管理 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入