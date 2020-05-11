從探索到尊重 生命教育多元綻放

日本一間小學的生命教育課掀起網上爭議，只因學生被要求將親手養大的魚吃掉。借助動物推行生命教育的方法有多種，可助兒童增加對生命的認知及尊重。

日本電視台TBS近日報道的片段中，顯示東京一所小學的學生一邊流淚一邊看着老師將親手養大的魚切成片，並被要求將其吃下。據舉辦活動的日本財團（The Nippon Foundation），這是在全國推行的生命教育中的一部分，推行的目的是為讓學生及早接觸氣候變化、過度捕魚等問題。

此報道一出即引起網民批評，指不應逼迫兒童作出殘忍行徑，更有人將其與當地島根縣另一所學校前年廣受爭議的「吃掉親手孵化養大的雞」的生命教育課作比較，該校當時以聲稱是為讓學生了解生命的重要性。

藉與動物互動 反思生命價值

生命教育的目的旨在培養學生對生命的尊重，使用動物是其中一個常見方法。然而，時下有其他爭議較小的方法推行生命教育，例如台灣有生命教育講師不忍屢有青蛙在馬路上被撞死，遂發起「幫青蛙過馬路」活動，台灣動物平權促進會更仿效歐美推出「講故事給狗狗聽孩童閱讀計劃」，讓動物陪伴兒童讀書。

用動物來推行生命教育有多種好處，美國教育研究協會（AERA）在2017年的文獻顯示，涉及狗隻的動物輔助治療有效減少學生的攻擊性，課室內連續3月有一隻狗亦可增加學童的同理心，即使每周讓狗隻探訪校園一次，亦可改善學生對學習的態度。

港生命教育 缺乏完整框架

在本港，生命教育屬於「德育、公民與國民教育」的一部分，並無完整框架或規定教學時數，據教育顧問林芷楓撰文指，有些學校只透過參與衞生署的「好心情@學校」作生命教育，但活動流於小組交流及講座形式，令學生難有深入認識及體驗。

本港民間已有團體在借助動物的力量推行生命教育，例如香港寵物紀念館有與學校合作提供生命教育及價值教育分享會，藉讓學生參加善別寵物等活動，反思如何與動物相處共存。香港動物輔助治療協會亦有透過「青少年動物輔助治療及生命教育計劃」，幫助低動機及有行為偏差的年輕人反思生命的價值、重新對自己定位。

動物在生命教育推行過程中可起重要角色，培養學生同理心之餘，更或讓他們反思生命價值，本港學校可考慮多為學生提供更多接觸的機會。

▲ 生命教育的目的旨在培養學生對生命的尊重，使用動物是其中一個常見方法。圖為小女孩輕拍寵物狗。（資料圖片）