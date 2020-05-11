緊盯3大因素 人幣與港股同步上落

2020年首季，香港經濟錄得有紀錄以來最差表現，按年同比萎縮8.9%，按季環比下跌5.3%。特區政府把全年經濟表現預測大幅下調至-4%至-7%，高低區間闊度達到3個百分點，反映前景充滿不確定性。

香港經濟要走出低谷，需滿足國際疫情受控、本地社會氣氛改善兩大條件。在此之前，經濟活動難免繼續受壓，失業率上升。然而，在資產市場方面，影響港股整體表現的最關鍵因素，並不一定是香港經濟基本面，而是人民幣滙率。

內地因素對港股 影響舉足輕重

香港股市總市值約為33萬億港元，以經濟體排名，是全球繼美國、日本、中國內地後的第四大股票市場。港股的龐大市值，顯然與香港本地經濟規模不成比例，原因是香港作為區內的重要國際金融中心，吸引了大量內地以及若干海外企業上市。按照港交所的資料，截至2020年3月底，內地企業市值佔比達到75.5%，成交金額佔比更高達81.2%。可見內地在港上市企業不僅總市值大，交投亦較為活躍。

如果只看藍籌股，在恒生指數50隻成分股中，以香港為業務重心的企業所佔比重不足三成，且即使在這些企業中，亦有相當一部分收入來自內地。因此，內地因素對港股表現的影響，遠比香港本地環境重要。而在眾多內地因素中，最為舉足輕重的是人民幣滙率的變化。

從2017年開始，人民幣兌港元滙率與恒生指數變化相當脗合，走勢基本保持一致。人民幣愈強，恒指愈強，反之亦然。用傳統智慧分析股市，往往包括市盈率、市淨率等估值指標，利率、貨幣供應等流動性指標，以及經濟增長、失業率等實體經濟指標。惟由於香港股市的特殊結構，人民幣滙率逐漸成為影響港股表現的最關鍵因素。過去幾年，即使經歷經濟周期轉折、中美貿易摩擦、香港社會事件、環球疫情暴發等眾多罕見因素此起彼伏的衝擊，人民幣滙率始終與港股同向發展（圖一）。

人民幣滙率與清一色由內地企業組成的恒生中國企業指數的關係，自然更為密切，兩者如影隨形。

由於內地經濟規模龐大，在人民幣與港股不尋常的高相關性中，顯然前者是因，後者是果。2017年後出現的這種特殊現象，有以下三個原因。

第一、人民幣滙率愈趨市場化，基本實現雙向波動

人民幣滙率要成為一個有影響力的指標，前提條件是定價機制需要具備靈活性，反映市場因素變化。事實上，人民幣滙率市場化走過了一條相當漫長的道路。人民幣在2005年7月結束與美元硬掛鈎後，首先經歷了三年的單邊升值；在金融海嘯兩年期間，人民幣兌美元保持穩定；之後的三年半內，人民幣再度單邊升值；而從2014至2016年間，人民幣顯著貶值，跌至金融海嘯前水平。2017年開始的雙向波動狀態，顯示人民幣滙率進一步市場化，隨着市場因素的改變而變化。人民幣靈活性上升，建立了影響港股表現的基礎（圖二）。

第二、人民幣升跌在滙兌上直接影響港股股價

如前文所述，在香港股市中，內地企業市值佔比達到75.5%。如果計入香港及在港上市的海外企業的內地業務，相信港股有高達80%至85%的市值源自內地收入。由於內地收入以人民幣計價，港股以港元計價，假設其他因素不變，人民幣兌港元滙率的變化將直接反映在港股股價上。而在聯繫滙率制度下，港元與美元掛鈎，人民幣兌美元滙率的變化基本等同於人民幣兌港元滙率的變化。

因此，人民幣升值對港股而言是一大利好，貶值則是不利因素。如果人民幣滙率的波動影響到投資者對未來人民幣走勢的預期，則會進一步增加滙率變化對港股的影響。

第三、人民幣滙率變化綜合反映多項因素

同時，人民幣滙率的變化，本身亦反映多項影響股價的因素。正常情況下，假設中國經濟增長平穩、進出口持續擴張、貨幣政策穩健，人民幣會順勢走強。而在過去幾年，中美雙邊政經關係幾經波折，一直牽引着市場神經，其中一個最為敏感的指標正是人民幣滙率。每當兩國關係有改善迹象，有利經貿發展，人民幣就轉強；雙邊關係惡化則往往對人民幣不利。

因此，人民幣滙率影響港股表現的另外一個原因，是其本身的變化已經綜合反映多個經貿指標及政經事件發展。正面因素推升人民幣，負面因素則對其施壓，與港股相關性同向。

中美關係變化 牽動港股後市

值得注意的是，在本次股市周期中，恒生指數、恒生中國企業指數、離岸人民幣兌港元滙率等三者的低位，全部出現在2020年3月19日。一旦中美關係不幸地再度倒退，導致人民幣兌美元受壓，同時，港元又繼續維持－在接近兌美元的強方兌換保證，人民幣兌港元滙率就有機會下試1.0843的低位，影響港股表現。

縱使金融市場錯綜複雜，就分析港股走勢而言，緊盯人民幣滙率，能夠事半功倍。

▲ 從2017年開始，人民幣兌港元滙率與恒生指數變化相當脗合，走勢基本保持一致。人民幣愈強，恒指愈強。（中新社資料圖片）