人大審議特別國債 專家倡3大用途

大約十天後召開的中國全國人大會議，是一次特別的會議。特別會議的特別內容之一，是審議三份有特別內容、必須提交人大會議審議的工作報告，其中財政部提交的預決算報告的特別內容，預計是特別國債。

非常規措施 特別

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