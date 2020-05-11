人大審議特別國債 專家倡3大用途 評．析．天下版 2020/05/11 分享： 大約十天後召開的中國全國人大會議，是一次特別的會議。特別會議的特別內容之一，是審議三份有特別內容、必須提交人大會議審議的工作報告，其中財政部提交的預決算報告的特別內容，預計是特別國債。 非常規措施 特別 ... 撰文 : 朗然 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 更多 國情知聞 - 中美再度「落座」 緩和又成主調 2020/05/09 中美再度「落座」 緩和又成主調 國情知聞 - 兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？ 2020/05/08 兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？ 國情知聞 - 疫情疊加金融風險 京加緊兩會前拆彈 2020/05/07 疫情疊加金融風險 京加緊兩會前拆彈 國情知聞 - 保產業供應鏈穩定 中央穩外貿升級版 2020/05/06 保產業供應鏈穩定 中央穩外貿升級版 國情知聞 - 中國經濟界 再倡改革紅利 2020/05/05 中國經濟界 再倡改革紅利 疫情 經濟 政治 人民幣 貨幣政策 基建 國債 財政政策 外資 人大常委 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入