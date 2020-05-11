防疫可放可收 中韓示範果斷手段

南韓在疫情放緩下放寬防疫措施，卻引起社區爆發，當局隨即下令所有夜店停業，為疫下急於重開經濟的國家和地區起了示範作用，防疫措施可放可收。港府應盡快制定疫下復業停業指引，讓企業知所適從，時刻做好防疫工作。

韓精準關夜店 免一刀切損經濟

南韓昨天有34宗新增確診，是1個月來新高，當中26宗屬本地個案，與首爾梨泰院酒吧感染群組有關，令感染人數增至54人，並且擴散至全國多個城市，迫使當局宣布所有夜店和酒吧停業。

南韓上周三放寬社交隔離措施，希望加快經濟和社會復常。南韓是疫下少有沒採封城措施而能讓疫情受控的國家，歐美不少國家都參考其抗疫經驗，南韓甫放寬措施便爆發第二輪疫情，為疫情稍為回落已急於放寬的國家敲響警號，過早放鬆社交接觸限制可能招致疫情反彈。

事實上，各地政府目前都在防疫和經濟重開之間走鋼綫，若嚴格防疫固然令疫情趨緩或受控，但經濟卻將受重創，故大家都面對着應在何時解除禁令的難題。南韓用實際行動，示範了禁令可放可收，一旦疫情反彈，並且追蹤到源頭，便毫不猶豫地勒令酒吧夜店停業，而非一刀切限制所有經濟活動，既避免挫損經濟，亦可警惕各行業須做好防疫工作，當局對防疫鬆懈的行業絕不手軟。各地亦十分關注，南韓今次對某些疫情再起行業而重啟防疫行動的經驗及成效。

另一方面，當社區爆發找不到傳播鏈源頭時，則須從嚴處理。內地吉林省舒蘭市日前出現源頭不明社區感染，1人傳染11人，當局下令「封城」，嚴控市民外出，並暫停所有公共服務和娛樂場所，阻止疫情蔓延擴散，以免重蹈武漢覆轍。

官早制定指引 商準備靈活經營

中韓示範了一旦疫情再起，當局以果斷手段控疫的決心。為免引起社會不必要爭拗，德國制定復業停業指引值得參考。德國在放寬禁令同時，除要求民眾續戴口罩，保持1.5米距離外，並設立「緊急煞停」機制，即每日新增確診人數佔該區人口0.05%（即每10萬人中有逾50人確診）超過7天，當局就會再實施禁令，目的是防止地方過早復業，亦讓企業知道防疫措施可放可收，須嚴守防疫指引，務求在安全情況下恢復經濟活動。

食衞局局長陳肇始強調，防疫策略需張弛有道，只能分階段放寬措施，有需要時或再收緊，但港府卻始終沒提出任何具體指引，究竟是新個案到了甚麼水平？抑或發生社區爆發，才再收緊措施？港府須有清晰指引，讓業界知道疫下復業需符合甚麼準則，一旦疫情再起，在甚麼情況下需停業，做好經營時斷時續的準備，才不會埋怨政府政策反覆。

在疫苗研發出之前，疫情反覆難免，港府及早制定復業停業指引，讓企業有心理準備應對，而市民亦不能掉以輕心，在防疫上時刻保持警惕，以免讓得來不易的抗疫成果付諸東流。

責任編輯：賴偉雄