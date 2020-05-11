▲ 【理財規劃】2020年理財目標！5個方法改善個人財務狀況

2019年即將完結，是時候制定新一年的目標。本港今年經濟陷入技術性衰退，有調查指或會影響打工仔來年的加薪幅度，面對經濟衰退，甚至是裁員危機，打工仔不妨由管理個人財務着手。以下5個方法，助你於新一年改善財務狀況。

1. 每個月檢視支出

建立定時檢視支出的習慣，是改善財務狀況的第一步。將支出按飲食、交通、娛樂及儲蓄等項目分類並記錄，在月底時計算你在每個類別中的總花費。這個做法可讓自己知道應減少哪方面的開支，或是應在哪方面分配更多金錢，妥善管理每月支出。

2. 提高網絡安全的警覺

幾乎每天都有個人資料洩露和網上騙案發生，必須主動保護個人數據及財務安全，避免造成金錢損失，如：

為網上銀行及信用卡設雙重認證及可疑活動警報

定期檢查戶口及信用卡支出是否如常

定期更改銀行及信用卡的密碼

不要輕易相信任何聲稱來自銀行、金融機構或政府的電話、電子郵件或短訊

雖然沒有百分百安全的方法保障個人財物，但亦要隨時提高警覺，不要隨便將個人資料及銀行賬戶密碼交予別人，減低受騙的風險。

3. 增加個人儲蓄率

在計劃來年的儲蓄目標時，可先計算今年個人的儲蓄率，再按照現時的儲蓄習慣，設定目標。

個人儲蓄率＝（年儲蓄／年收入）X 100%

假設你的年收入為20萬元，今年的儲蓄達4萬元，儲蓄率即為20%。你可按個人儲蓄目標而分類儲蓄戶口，如退休、進修及結婚等，再按照目標金額制定相應的儲蓄率。

4. 提升個人信貸評級

個人信貸評級可影響銀行審批借貸服務，由按揭、私人貸款，以至申請信用卡及銀行戶口。遇到經濟困難時，或會有需要向銀行申請借貸，為免受個人信貸評級影響借貸的申請，就應保持良好的信貸評級，提早或準時清還債務或找卡數。

5. 使用可持續使用的物品

要減少開支，除了要避免不必要的消費外，亦可從購買可持續使用的物品着手，例如使用環保袋、購買外賣時自攜餐具，這樣就能節省0.5元至1元的開支。

（資料由客戶提供）