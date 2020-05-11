▲ 【經濟衰退】實用慳錢方法！4個應省則省的生活開支

本港面對經濟陷入技術性衰退，加上受到新型冠狀病毒肺炎疫情的衝擊，財政司司長陳茂波於更於早前表示，新一個財政年度的預計財政赤字金額可能是歷來最高。面對經濟下行及裁員危機，要減省開支，可從以下幾項日常生活開支着手。

1. 信用卡

大多港人擁有多張信用卡，用作網購、外出用餐及訂機票或酒店等不同用途，以賺取里數及現金回贈。信用卡除了方便消費外，當中亦涉及不少收費位，如年費、逾期繳費罰款及利息等。可能會有不少人為了減輕短期的財政壓力而只繳付最低還款額，但長遠而言，反會帶來更沉重的利息負擔，甚至拖長還款時間。此外，亦要盡量避免逾期繳費，其罰款因各發卡機構而定，可達220元至350元不等。

2. 郵寄賬單開支

銀行、信用卡、電訊商及水電煤等賬單已逐步走向電子化，不少機構會就郵寄賬單服務收費，按月或年收取費用。只要改善個人的習慣，善用電子平台，就能節省郵寄賬單的開支，更能減省不必要的紙張消耗，慳錢又環保。這些開支的金額雖小，但按年或月累計積小成多也不容忽視。如擔心會因沒有郵寄賬單而忘記繳費，亦可善用銀行自動轉賬的服務。

3. 減少外出用餐

減少外出用餐除了是有效的防疫方法外，亦是省錢的途徑之一。現時外出用餐的費用需50元至200元不等，而自己買餸在家煮食，同樣的費用，已足夠準備幾人或幾餐的份量。

4. 減少每月訂閱開支

近年網上訂閱服務興起，如影視平台、串流音樂平台及雲端平台等，都增加了每月的娛樂開支。在每月續訂時，可先查看自己的使用量，考慮未來的實際需要，而決定應否續訂。

（資料由客戶提供）