中肯地說，比起Netflix的製作，中國的劇集水平是差得太遠。有人說，當然啦，《黑鏡》在中國是每天現實，不用拍成劇集了。

至於綜藝節目，因為涉及太多商業元素，製作模式也多參照外國成功方程式，所以只能說是有影響力但欠原創性。拍得最好的節目，是美食紀錄片。當然，中國人講飲講食，是全世界很難有人挑戰到。而且拍美食，皆大歡喜，理應很少碰到敏感話題。現在製作界是漸脫離電視台系統，只要有項目能立項、招商，之後再賣給大型視頻網站播就可。

最新近看的紀錄片話題作，是剛出了兩集的《風味人間2》，前年的第一季出街後，口碑極佳，基本由《舌尖上的中國》班底去拍，但加入全球食物故事取材，每集以主題食材去貫串，有種美食的社會學及人類學調子，大開食界。

新一季共八集，第一集主題是「甜」，幾有創意，思路像雜誌那種做法。圍繞甜這味覺去全球尋找相關食物和原素材，包括去尼泊爾拍採山崖上蜂蜜、去土耳其拍巴克拉瓦甜點、北京大董表演他的拔絲、來香港尋訪大火爐燒豬。據說最多朋友看完後流晒口水、想立即起行的，是介紹揚州的千層油糕，將白糖、豬油打出鬆、軟、口感複雜，甜而不漏味道。

餘下來的主題，還有螃蟹、醬汁、雜碎、雞、根莖類和香腸。現在拍美食，可謂無微距和航拍不歡。微距拍熱騰騰的蒸氣，令人食指大動；高空則拍到食材種植環境，視覺上其實是拉得更細緻，或更宏觀，可說一種新流行的拍美食美學。

也想起韓國《Magazine B》另創的《Magazine F》，也專門以單一主題做食物文化，之前做過咖喱、雞等，多了經濟、文化和產業角度，可以是再提升美食片的下一步。