近日，無論哪段時間到超市購物，總會遇上長長的人龍，這天也是一樣，排在我前面的，是兩位太太，她們的身形略胖，其中一位，雖然穿上闊身衫，肚腩仍若隱若現。

她們在討論着：「這種澳洲牛油果比哥倫比亞的更滑，我每天會吃三個。」「不如你也來試試這牌子的85%黑朱古力，很健康呢！聽說抗氧化能力很高。」

不難知道，她倆很注重健康，是對飲食很講究的都市人，不過，她們的「信念」卻有一個通病，就是吃得「太」健康。

任何一種食物，都有其進食限量，就算非常健康的食物，也不能全堆進肚子，攝取過量，雖然能確保特定營養滿分，但同時伴隨的脂肪、糖份和熱量，也會照單全收，久而久之，多攝取的熱量，亦會轉化成身體的脂肪。

這一類被「濫用」的健康食物，除了上述提及的牛油果和黑朱古力外，果仁及乾果也值得注意。

還有香港人很愛的海上鮮，不少人也知道魚肉含較多多元不飽和脂肪，容易不經意地多吃了，甚至有人一餐能幹掉一條一斤的游水魚，但必須謹記，進食多於身體所需的肉類，同樣會以脂肪的形式儲存體內，導致肥胖！

讀者如欲了解更多營養師建議食物進食分量，【請按】參閱「【減肥陷阱】就算健康食物也不能多吃 黃凱詩：過多熱量會變脂肪囤積體內」文章。