百年古樹節果決明 中環美利酒店綻放 副刊版 2020/05/12 分享： 賞櫻過後，又到了節果決明綻放的時候。不過，大家除了要老遠跑去迪欣湖外，就只有去中環的美利酒店賞花了，因為香港就只有這兩棵節果決明，就算樹木專家提議政府多種，都未獲接納，所以最方便都是到中環賞花。最近這 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就 2020/05/09 80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就 草間彌生寫下抗疫打氣詩歌 配七彩富士山冀盼旭日依舊升起 2020/05/09 草間彌生寫下抗疫打氣詩歌 配七彩富士山冀盼旭日依舊升起 澳洲旅遊局推免費Zoom背景 悉尼大橋動物靚相任下載 2020/04/28 澳洲旅遊局推免費Zoom背景 悉尼大橋動物靚相任下載 宮崎駿三鷹之森吉卜力美術館 破例公開館內環境YouTube免費睇 2020/04/25 宮崎駿三鷹之森吉卜力美術館 破例公開館內環境YouTube免費睇 菲律賓封關 粉紅水母回歸暢泳 2020/04/21 菲律賓封關 粉紅水母回歸暢泳 旅遊資訊 酒店 賞花 林鄭月娥 中環 發展局 攝影 樹木 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入