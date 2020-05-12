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百年古樹節果決明 中環美利酒店綻放

副刊版 2020/05/12

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賞櫻過後，又到了節果決明綻放的時候。不過，大家除了要老遠跑去迪欣湖外，就只有去中環的美利酒店賞花了，因為香港就只有這兩棵節果決明，就算樹木專家提議政府多種，都未獲接納，所以最方便都是到中環賞花。最近這

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欄名 : 旅事通

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