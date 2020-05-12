不敵疫情衝擊「夜奔北京」變「夜逃北京」 評．析．天下版 2020/05/12 分享： 北京一間名氣響亮的台資特色客棧「夜奔北京」，在業主不肯減收四合院房租之下，上周末含淚熄燈，一間旅遊界的特色企業，就此消失，人稱「夜逃北京」。近日更傳出大疫症以來，中國已現數十萬市場主體註銷動作，經濟學 ... 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 更多 國情知聞 - 人大審議特別國債 專家倡3大用途 2020/05/11 人大審議特別國債 專家倡3大用途 國情知聞 - 中美再度「落座」 緩和又成主調 2020/05/09 中美再度「落座」 緩和又成主調 國情知聞 - 兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？ 2020/05/08 兩會將開經濟藥方 5月迎最好投資月？ 國情知聞 - 疫情疊加金融風險 京加緊兩會前拆彈 2020/05/07 疫情疊加金融風險 京加緊兩會前拆彈 國情知聞 - 保產業供應鏈穩定 中央穩外貿升級版 2020/05/06 保產業供應鏈穩定 中央穩外貿升級版 疫情 經濟 中國 就業 北京 人口 機場 學校 補貼 鐵路 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入