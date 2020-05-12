不敵疫情衝擊「夜奔北京」變「夜逃北京」

北京一間名氣響亮的台資特色客棧「夜奔北京」，在業主不肯減收四合院房租之下，上周末含淚熄燈，一間旅遊界的特色企業，就此消失，人稱「夜逃北京」。近日更傳出大疫症以來，中國已現數十萬市場主體註銷動作，經濟學

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