網上考試趨普遍 如何防作弊？

受新冠肺炎疫情影響，大專院校考試都需改為網上開考，惟有報道指當下作弊方式多變，恐對誠實考生構成不公。外地已嘗試用科技、及改變考試方式應對。

疫情令本港院校紛取消面對面授課及校內監考的考試，改為網上進行。部分如中大更全面禁止面對面考試，要求考生使用兩個裝置應考，先登入一個瀏覽器查閱試題，再登入Zoom方便進行視像實時監考、及在考試期間提供諮詢，考生的正面、側面及周邊範圍都需錄到。其他院校也有類似以鏡頭的形式監考，以免出現作弊。

然而，有本地報道近日質疑，此類監考方式漏洞頗多，例如單是看着考生的樣子及手部，難防考生透過WhatsApp電腦網頁版交流答案，甚至直接上Google找答案。此外，社交媒體上有專頁宣傳代考服務，學生花約2,000至3,000元便可請槍，開啟軟件即可讓槍手看題目幫忙作答。

全球各地皆因疫情的緣故，被迫在網上進行考試，較難如校內考試般監考之餘，科技發達亦令出貓的方式更為多元化。據監考技術科企Porctortrack，各地院校往往因在推行網上教學及考試的過程中準備不足，致使不誠實人士有機可乘，例如不少個案中都有見考生用高科技工具如微型耳筒、藍牙裝置等，亦有見用屏幕分享軟件，及讓槍手易容代考。

提供監考服務 成科企商機

新的作弊形式出現，或為反作弊的科企帶來一定商機。內地學生愈趨在家「雲考試」，除了為「考試星」、「好分數」等教育軟件帶來商機，更有科企如Honorlock提供監考服務，透過視像鏡頭實時監控考生行為、記錄他們使用屏幕的情況，系統亦可杜絕考生用其他工具上網搜尋答案。

現時的監考科技更可透過記錄考生的生理數據，例如打字模式（keystroke），應對請槍代考。然而，此類技術也有一定爭議，例如監考軟件本身會佔用電腦記憶、影響電腦運作速度、也有一定私隱隱憂，美國加州大學柏克萊分校更已禁止網上考試監考，只因部分學生家中沒有網絡、或家居情況不利於網上考試。

本地fb專頁「CUHK Secrets」近日也有學生稱，校方要求手機開Zoom拍攝考生本人及周圍環境，且Wifi若不穩導致斷綫可被視為作弊，質疑未有體諒基層學生。

傳統考試搬上網 做法理想？

美國馬里蘭大學校董Douglas Harrison認為，將傳統考試全套照搬到網上並非理想做法，認為疫情應促使教育者反思考試方式，令作弊較難發生、及作業本身更有意義，例如透過實例研究或情景模擬學習（scenario-based learning）。

疫情令各地教育者都措不及防，本地教育者亦應汲取教訓，考慮如何應用科技及考核方式本身，以保障考試公平。

▲ 疫情下令本港院校停課，需改為網上教學及考試，但如何防止作弊則惹關注。（資料圖片）